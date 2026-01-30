Ставропольским садоводам в 2026 году выделят свыше 528 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о выделении 528,4 млн руб. господдержки садоводам в 2026 году, сообщили в региональном минсельхозе. Федеральный и краевой бюджеты профинансируют закладку 250 га новых садов, уход за насаждениями на 1680 га и создание 120 га питомников. Первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева подтвердила эти планы: субсидии распределяют по итогам конкурсного отбора, что обеспечивает прозрачность.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Владимир Владимиров подчеркнул эффективность авансовой системы субсидий, которую ввели с 2025 года. Аграрии заранее закупают посадочный материал, удобрения и технику, что ускоряет работы. В 2025 году такая поддержка достигла почти 700 млн руб.: садоводы заложили более 500 га садов и 153 га питомников. Губернатор отметил, что это укрепляет продовольственную безопасность края и страны.

Особое внимание уделят ягодоводству. Краевой бюджет направит 14 млн руб. на посадку ягодных культур в открытом и защищенном грунте, уход за ними и выращивание материала. Это направление развивают с 2025 года, ежегодно увеличивая финансирование до 14 млн руб. В Предгорном округе аграрии уже собрали свыше 10 тонн тепличной клубники в праздники, демонстрируя потенциал.

Господдержка стимулирует устойчивое развитие отрасли. В 2025 году краевой бюджет софинансировал 26 федеральных программ и пять региональных, включая новые субсидии на семена свеклы (4 млн руб.). Садоводы Георгиевского округа получили 15,3 млн руб. на хранилища и холодильники, что увеличит объемы производства. Ставрополье ежегодно закладывает 500–700 га садов, опережая прошлые годы благодаря грантам для личных подсобных хозяйств — свыше 200 человек получат их весной 2026 года. Субсидии помогут садоводам масштабировать производство фруктов и ягод, обеспечив рост на 250 га садов и 120 га питомников уже в этом году.

Станислав Маслаков