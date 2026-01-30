Почему пациенты с диабетом теряют зрение: главные ошибки и мифы

Сахарный диабет по-прежнему остается заболеванием, к которому многие пациенты относятся недостаточно серьезно. Однако его осложнения часто развиваются незаметно и могут приводить к необратимой потере зрения. Глаза — один из первых органов-мишеней при диабете, а ключевую роль в сохранении зрения играет своевременное наблюдение у офтальмолога.

Ошибка №1. «Если зрение хорошее — значит, осложнений нет»

Один из самых распространенных мифов — уверенность в том, что при отсутствии жалоб зрение в безопасности. На практике диабетические изменения сетчатки могут развиваться бессимптомно.

По разным данным, у 40–50% пациентов с сахарным диабетом уже в первые пять лет после постановки диагноза выявляются изменения глазного дна. Чаще всего это диабетическая ретинопатия и макулярный отек — заболевания, которые на ранних стадиях не вызывают выраженного ухудшения зрения.

«Пациент может видеть хорошо, но патологический процесс уже идет. Именно поэтому профилактические осмотры имеют решающее значение»,— подчеркивает офтальмолог Центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь Адыгея» Алексей Сергеевич Криволапов.

Ошибка №2. Откладывание визита к врачу до появления жалоб

Даже понимая необходимость контроля зрения у специалистов, многие пациенты откладывают визит к офтальмологу до появления выраженных нарушений зрения, когда изменения уже становятся тяжелыми и труднокорректируемыми.

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется проходить офтальмологическое обследование не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Особенно важно регулярное наблюдение:

при некомпенсированном течении диабета,

при уже выявленных изменениях органа зрения,

при впервые установленном диагнозе.

Иногда именно офтальмолог подозревает о наличии сахарного диабета — по характерным изменениям глазного дна или жалобам пациента.

Ошибка №3. Игнорирование рекомендаций врачей и нарушения режима лечения

В последние годы врачи фиксируют устойчивый рост числа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. По словам эндокринолога клиники «Нейроцентр» Луконина Ильи Андреевича, это связано с образом жизни: низкой физической активностью, неправильным питанием, высоким уровнем стресса. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие пациенты пренебрегают рекомендациями врачей.

«Из-за нарушений режима и отказа от терапии осложнения развиваются быстрее. К сожалению, в ряде случаев пациенты попадают к офтальмологу уже на стадии серьезных нарушений зрения»,— подчеркивает специалист.

Ошибка №4. Недооценка первых симптомов

Размытие изображения в центре, искажение линий, ухудшение цветопередачи, появление «мушек» перед глазами — все эти симптомы нередко воспринимаются как временные или возрастные изменения. Однако именно они могут указывать на развитие диабетических осложнений.

Кроме того, при сахарном диабете катаракта часто развивается в более раннем возрасте и прогрессирует быстрее, чем у пациентов без этого заболевания.

Миф: «Если осложнения начались — зрение уже не спасти»

Современная офтальмология располагает широкими возможностями для ранней диагностики и лечения диабетических поражений глаз. На начальных стадиях изменения можно выявить только с помощью специального оборудования — до появления выраженных симптомов.

Наиболее информативными считаются:

офтальмоскопия,

оптическая когерентная томография (ОКТ),

ангио-ОКТ,

оценка остроты зрения в динамике.

В клинике «Санталь Адыгея» доступен полный спектр диагностики и лечения: современные лазерные технологии, препараты для интравитреальных инъекций и оборудование для точной оценки состояния сетчатки.

«Наша задача — не просто лечить осложнения, а сохранить пациенту зрение и качество жизни на долгие годы»,— отмечает Алексей Сергеевич Криволапов.

Главное, что помогает сохранить зрение при диабете

регулярное наблюдение у офтальмолога ,

, контроль уровня сахара крови,

соблюдение рекомендаций эндокринолога,

своевременное лечение выявленных изменений.

Потеря зрения при сахарном диабете — не неизбежность, а чаще всего следствие ошибок и заблуждений. Современная медицина позволяет эффективно контролировать заболевание и его осложнения при условии ответственного отношения пациента к своему здоровью.

