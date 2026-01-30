Бывшего белгородского чиновника осудили за хищение выплат у участников СВО

Старооскольский горсуд Белгородской области признал бывшего ведущего специалиста администрации муниципалитета Константина Казакевича виновным в краже денег с банковского счета участников СВО (ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщили в облпрокуратуре и региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в апреле 2024 года фигурант был членом рабочей группы по отбору кандидатов на службу по контракту в вооруженных силах РФ и помогал им в открытии банковских счетов для зачисления разовых выплат. Он завладел банковскими картами семи участников СВО и распорядился начисленной им поддержкой по своему усмотрению. Совокупный ущерб составил порядка 1,6 млн руб.

В УМВД по Белгородской области сообщили о задержании фигуранта в декабре 2024 года. Тогда его отправили в СИЗО. В сентябре 2025-го стало известно о направлении материалов дела в суд. В ноябре прокуратура добилась изменения основания для увольнения Казакевича — с «в связи с нарушением установленных законом ограничений и запретов» на «в связи с утратой доверия».

Алина Морозова