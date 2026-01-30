Танцы, футболисты или модники

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут посетить концерты академической или популярной музыки, побывать на комедийных или драматических спектаклях, посмотреть фильмы о семье или спорте, послушать лекции о моде или истории. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

30 января в 20:00 на сцене Дома молодежи в Нальчике — концерт SHAMI. Обладатель восьми бриллиантовых дисков, этот автор и продюсер родом из Дагестана. Творчество артиста представляет собой соединение восточных мотивов, «атмосферного попа» и глубоких личных переживаний.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

30 января в 20:00 в пространстве «Парк культуры» в Ставрополе — «Студенческая пятница». В программе — ритмичные биты, любимые хиты и зажигательные танцы.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

31 января в 21:00 в ставропольском Rock Bar by Abrikos Inc. — Nightwish Tribute Show. Это выступление российской трибьют-группы, которая исполняет песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля симфо-метал, когда в коллективе работала первая вокалистка Тарья Турунен.

Стоимость билетов —1400 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

30 января в 19:00 в ставропольском Дворце культуры и спорта — «Мастер и Маргарита» в исполнении артистов Московского классического театра. По замыслу авторов спектакля, в нем «классика встречается с новаторством, а современные технологии оживляют магию булгаковских строк».

Стоимость билетов — от 3200 руб. (16+)

30 января в 19:00 в театре оперетты Пятигорска — комедия в 2-х действиях «Труффальдино из Бергамо» по пьессе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Остряк и балагур Труффальдино нанимается слугой сразу к двум богачам, живущим в соседних номерах гостиницы. Он узнает, что один из его хозяев — переодетая в мужской костюм женщина, разыскивающая своего возлюбленного.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

30 и 31 января в 14:00 в Русском Театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. После долгих лет, омраченных тяжестью и мраком, судьба преподнесла Эльзе неожиданный дар — Василия. Возникло чувство глубокое, искреннее и подлинное. Они просто встретились, и в этом стечении обстоятельств герои пришли к взаимопониманию и гармонии.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

1 февраля в 18:00 в Русском Театре им. В.В. Тхапсаева во Владикавказе — спектакль по пьесе британского драматурга Рэя Куни «Он, она, окно, покойник». Респектабельный джентльмен, член английского парламента, решает провести приятный вечер в пятизвездочном отеле с хорошенькой секретаршей своего политического оппонента. Но снял герой номер 13. «Чертова дюжина» полностью себя оправдала.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы комедии «Папа может». Семейная идиллия длилась 20 лет. Она трещит по швам, когда Виктор заявляет жене, что ее домашние заботы — это просто «нехитрые» хлопоты. Вера обижается и улетает на Мальдивы. А успешный топ-менеджер муж остается один с четырьмя детьми и собакой. Сможет ли управленец справиться с таким вызовом?

Стоимость билетов — от 530 руб. (6+)

Для ценителей спортивного кино — «Золотой дубль». Легендарный спартаковец Никита Симонян переходит на работу в клуб «Арарат» в Армении, в качестве тренера. Он мечтает с новой командой победить в Кубке СССР. Однако для этого наставнику предстоит преодолеть сопротивление его подопечных.

Стоимость билетов — от 520 руб. (16+)

Еще одна киноновинка – «Гренландия 2: Миграция». Земля пережила апокалипсис. Но пять лет спустя осколки небесных тел снова бьют по планете. В итоге, Гренландия превращается в смертельную ловушку. Герой Джерарда Батлера вновь вступает в схватку с судьбой. На этот раз он ведет выживших людей в самую рискованную в их жизни экспедицию. Им предстоит найти дом, пока небеса не уничтожили очаги жизни.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

30 января в 14:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике — лекция «Преследуя моду: знаменитые модники своего времени на картинах великих мастеров». Филолог и эксперт по стилю Виктория Сичинава расскажет о механизмах формирования модных тенденций в доцифровую эпоху. Слушатели узнают о взаимосвязи политических событий и силуэтов одежды, о влиятельных фигурах, определявших стиль своего времени.

Вход — бесплатный (6+)

30 января с 15:00 в историческом парке «Россия — моя история» в Ставрополе — лекция «Битва за Сталинград. Последняя точка». Лекция посвящена участию в этом важнейшем сражении 343-й Орджоникидзевской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Ставрополе. На основе архивных данных, документальных свидетельств и личных воспоминаний авторы реконструируют ход событий 1943 года, приведших к окончанию Сталинградской битвы.

Вход — бесплатный (6+)

