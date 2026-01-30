В Дагестане газифицируют 1,5 тысячи домов в 2026 году

В 2026 году в Дагестане газифицируют 1,5 тысячи домов по президентской программе в 2026 году. От жителей региона принято 14 тыс. заявок на бесплатное подключение к газовым сетям, из них выполнено более 9,4 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

«Планируется подвести газовые сети до границ земельных участков еще около 1,5 тысячи домовладений. Работы проводятся поэтапно и в соответствии с утвержденными графиками», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что программа догазификации предоставляет жителям частных домов возможность бесплатно подключиться к газопроводу. Это значительно уменьшает расходы на отопление.

Наталья Белоштейн