На Дону расширят список пунктов освидетельствования водителей на алкоголь

В Ростовской области расширят перечень медицинских учреждений, имеющих право проводить освидетельствование здоровья водителей, доставленных в больницы после аварий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Анализ показал, что удаленность действующих пунктов освидетельствования (в некоторых районах более 100 км) существенно отвлекает сотрудников Госавтоинспекции от патрулирования. Несмотря на общее снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей и тяжести последствий, проблема доступа к медицинскому контролю остается актуальной»,— отметили в ведомстве.

В правительстве добавили, что увеличение числа подобных медучреждений даст возможность быстро и эффективно проверять здоровье водителей, что важно для уменьшения числа ДТП в регионе.

Наталья Белоштейн