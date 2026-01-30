Семикаракорский сыродельный комбинат увеличит выпуск продукции на 3-4% в 2026 году

Семикаракорский сыродельный комбинат, один из крупнейших производителей сыров Ростовской области, планирует сохранить в 2026 году рост производства продукции на 3-4%. Об этом сообщила «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей комбината, такой ежегодный рост наблюдается последние несколько лет.

«Расти интенсивнее будет сложно, так как рынок сыров достаточно конкурентен и насыщен, с одной стороны, с другой можно констатировать, что Юг России не самый молочный регион и конкуренция за сырье также достаточно жесткая»,— уточнили на предприятии.

По итогам 2024 года предприятие произвело более 11 тыс. тонн сыров, переработав 170 тыс. тонн сырого молока. Показатели 2025 года сложились на похожем уровне.

Комбинат также осуществляет прямые экспортные поставки деминерализованной сухой молочной подсырной сыворотки с уровнем деминерализации 50% на рынок Армении.

«В 2026 году мы планируем нарастить объем экспорта. Это будет достигаться за счет увеличения поставок в уже освоенную Армению, а также за счет выхода на новые зарубежные рынки», — подчеркнули на предприятии.

По информации «Спарк-Интерфакс», ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» зарегистрировано в городе Семикаракорске Ростовской области в августе 1996 года. Генеральный директор — Валерий Шевченко. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 11,9 млрд руб., чистая прибыль — 345,1 млн руб.

Валентина Любашенко