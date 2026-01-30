Бах, Газманов или Птичкин

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты классической и эстрадной музыки, посмотреть спектакли и кинопремьеры, поучаствовать в стендап-шоу или музыкальной викторине. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

30 января в 20:00 в арт-пространстве «Особняк 1898» — «Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов». В программе — цикл концертов «Времена года» от Антонио Вивальди, произведения Иоганна Себастьяна Баха, Пьетро Масканьи, Георга Фридриха Генделя и неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении квартета Passione.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

31 января и 1 февраля в 19:00 и Конгресс-холле ДГТУ — концерт Олега Газманова «Русский мир». Слушатели услышать хиты композитора в современных аранжировках, а также новые песни. По словам организаторов, главная идея концерта — пробудить в каждом зрителе чувство силы и единства.

Стоимость билетов — от 7500 руб. (6+)

31 января в 22:00 в Embargo — вечеринка электронной музыки Tulum Vibes. Перед слушателями выступят современные ростовские группы и исполнители. Такие как Agassi, Lluma, Aldis, Papago, Steering, Gosense, Max Ches, M.A.T.U.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

30 января в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — «Оперетта-галла». Это — яркое и захватывающее шоу в двух отделениях, посвященное 95-летию музтеатра. В программу включены известные арии из классических оперетт «Марица», «Принцесса цирка», «Сильва» и др. Специальный гость — Заслуженная артистка России Наталия Макарова.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

30 января в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — комедия «Севильский цирюльник» по одноименной пьесе Пьера Бомарше. Молодой граф Альмавива влюблен в Розину, подопечную доктора Бартоло. Он — старый и богатый опекун, сам желает жениться на Розине. На помощь влюбленным приходит Фигаро, который придумал хитрый план.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

31 января в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — «Бабий бунт». Это легендарный спектакль. Его история началась 2 мая 1975 года, когда он впервые был представлен на сцене театра музкомедии и сразу завоевал любовь зрителей. На создание этой пьесы Кирилла Васильева и Михаила Пляцковского вдохновили «Донские рассказы» Михаила Шолохова. Музыку специально для этого спектакля написал композитор Евгений Птичкин.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

1 февраля в 11:00 на сцене Молодежного театра — «Кентервильское приведение». Хотя английские замки известны своими привидениями, не каждый готов к встрече с ними. Но, когда замок приобретает современная американская семья, роли меняются: призраку приходится спасаться. Для того, чтобы снять проклятие и помочь привидению обрести покой, новые жильцы должны исполнить древнее пророчество.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Папа может». Идиллия, длившаяся 20 лет, трещит по швам, когда Виктор называет «нехитрыми» домашние труды жены. Вера, которая ради семьи оставила карьеру юриста, тут же объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Успешный топ-менеджер, оказавшись в одиночестве с четырьмя детьми и собакой, быстро понимает: управление домашним хаосом — задача нелегкая.

Стоимость билетов — от 530 руб. (6+)

Для любителей спорта — фильм «Золотой дубль». Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: получить «золотой дубль». Это — медаль чемпионата и победа в Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера.

Стоимость билетов — от 520 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — триллер «Гренландия 2: Миграция». Планета пережила апокалипсис, но угроза не миновала. Через пять лет после катастрофы осколки небесного тела продолжают падать на Землю, превращая Гренландию в смертельную ловушку. Джерард Батлер вновь вступает в схватку с судьбой: его герой ведет группу выживших в самую рискованную в истории человечества миграцию. Смогут ли они достичь желанной цели?

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

30 и 31 января, 1 февраля с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств (РОМИИ) — выставка «В мире животных». В экспозиции представлена обширная коллекция живописных, графических и декоративно-прикладных работ из фондов музея. Она охватывает историю советской анималистики, начиная с 1930-х годов и заканчивая первым десятилетием XXI века. Значительная часть выставки посвящена фарфоровым и фаянсовым предметам, которые заводы изготовили в период с 40-х по 80-е годы ХХ века.

Стоимость билетов — 200 руб. (6+)

30 января в 22:00 в Flash Bar — стендап «Импровизация». Это интерактивное шоу, где зрители становятся полноправными участниками, а комики на ходу придумывают смешные сцены и шутки, опираясь на идеи и предложения гостей.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

31 января в 22:00 в клубе «Флэш-Рояль» — игра «Музыкальное лото». Это формат викторины для любителей и знатоков поп-хитов всех времен.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

