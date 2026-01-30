В Ставрополе плату за детские сады подняли до 2,2 тысяч рублей

Администрация Ставрополя 29 января 2026 года утвердила плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах — 2,2 тыс. руб. в месяц на одного ребенка. Этот тариф действует с 1 января 2026 года и охватывает базовые услуги: уход, присмотр, закупку продуктов и бытовые нужды. Из суммы 1890 руб. идут на питание — приобретение продуктов и приготовление пищи, а 310 рублей — на уборку помещений, средства гигиены и обеспечение режима дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Городские власти опубликовали постановление на официальном сайте, где детально расписали распределение средств. Решение соответствует федеральному закону об образовании и учитывает инфляцию: ранее в 2022 году плата составляла 1900 руб., а до этого — 1740 руб. В Ставропольском крае тарифы варьируются по округам — от 1100 руб. в Степновском районе до 2300 руб. в Пятигорске за полный день, а за круглосуточно — до 2500 руб.

Не все родители платят: федеральный закон освобождает малоимущие семьи, сирот и детей-инвалидов, а также беженцев и переселенцев. Кроме того, край ранее утвердил норму питания — 186 рублей в день на ребенка в детсадах.

Регион активно развивает дошкольную инфраструктуру: в 2026 году отремонтируют семь детсадов, а в ауле Сабан-Антуста Туркменского округа построят новый на 80 мест. Губернатор Владимир Владимиров контролирует эти работы в рамках нацпроекта «Демография».

Новые тарифы вызвали обсуждения в СМИ и соцсетях, но администрация подчеркивает их соответствие нормам и необходимости покрытия расходов на уход. Родители вносят плату до 10-го числа месяца на лицевой счет сада, а многодетные семьи получают компенсации — 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего.

Станислав Маслаков