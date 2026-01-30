На Дону объем кредитования за месяц вырос на 34%

В декабре 2025 года жители Ростовской области оформили 103,2 тыс. кредитов на 42,1 млрд руб., что на 34% больше, чем в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро. По данному показателю регион вошел в топ-5 лидеров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в 2025 году на каждые 100 жителей региона приходилось 25 новых кредитов. В результате было выдано более 1 млн займов на 294 млрд руб.

В четверку лидеров по росту кредитования вошли Республика Саха (Якутия) — +48%, Крым — +46%, Воронежская область — +36% и Удмуртия — +35%.

В целом по России в декабре 2025 года было оформлено 3,5 млн кредитов на 1,42 трлн руб., что на 92% больше год к году.

При этом за год объем кредитования в стране сократился на 29%, до 11,34 трлн руб., а количество выданных займов упало на 41%.

Аналитики ОКБ объясняют декабрьский рост спроса на кредиты ожидаемыми изменениями в государственных программах поддержки ипотечных и автокредитов. По прогнозам, в начале 2026 года активность на рынке снизится и вернется к более спокойному уровню.

Наталья Белоштейн