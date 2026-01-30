Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью десяти беспилотников и 27 боеприпасов. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Были повреждены два жилых помещения и столько же автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

В городе Грайвороне Грайворонского округа от удара беспилотника по легковому автомобилю погиб водитель скорой помощи. Вследствие атаки еще одного дрона пострадали двое мирных жителей. Одного из пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Его супруга лечится дома. На местах атак повреждены два автомобиля. Также при ударе БПЛА пострадало остекление одной квартиры многоэтажного дома. Всего по округу выпустили четыре беспилотника и 21 боеприпас.

Сутками ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ один мирный житель погиб и один был ранен.

Кабира Гасанова