На Ставрополье в декабре 2025 года объем кредитования вырос на 30%

Банки выдали в Ставропольском крае 64 тыс. кредитов по всем сегментам на 23 млрд руб. в декабре 2025 года. Этот объем превысил ноябрьский показатель на 30%, а количество сделок выросло на 7%. Регион занял 16-е место среди субъектов России по объему кредитования. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало эти данные в своем обзоре розничного кредитования.

За весь 2025 год ставропольцы оформили 639 тыс. кредитов на 170,9 млрд руб. Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин объяснил всплеск ожиданиями роста утильсбора и ужесточения условий семейной ипотеки. Клиенты бросились брать кредиты на жилье и автомобили, обеспеченные залогом, что подстегнуло рынок. Ипотека заняла 55% от общего объема кредитов в России в декабре — против 45% в ноябре, автокредиты — 11% против 16%.

По России банки выдали 3,5 млн кредитов в декабре — на 3% больше, чем в ноябре, и на 14% выше декабря 2024-го (3,07 млн). Общий объем достиг рекордных 1,42 трлн руб. — плюс 26% к ноябрю и 92% к прошлому декабрю (742,4 млрд руб.). Москва лидирует с 242,4 тыс. кредитов на 155 млрд руб. (рост количества на 2%, объема на 20%), Московская область следует с 205,7 тыс. на 105,4 млрд руб. (аналогичный прирост), Санкт-Петербург — 133,9 тыс. на 82,41 млрд руб. (плюс 5% по числу, 30% по сумме).

Михаил Алексин отметил сложный 2025 год для кредитования: высокая ключевая ставка сдерживала спрос, ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты и надбавки против закредитованности. За год по стране количество кредитов упало на 41% до 37,42 млн, объем — на 29% до 11,34 трлн руб. Всплеск в декабре ОКБ считает краткосрочным: в первом квартале 2026 года рынок вернется к среднемесячным показателям 2025-го.

В Ставропольском крае отдельно выделились POS-кредиты (товарные): 4,6 тыс. на 308,5 млн руб., рост на 12% по объему и 8% по количеству к ноябрю. Средний чек поднялся на 4% до 66,3 тыс. руб., срок — 17 месяцев. За год — 46,5 тыс. кредитов на 2,8 млрд руб. По России POS-выдачи в декабре достигли пика года — 228,71 тыс. на 15,85 млрд руб. (+4% м/м, +10% г/г), но за год сегмент просел вдвое из-за лимитов ЦБ и высокой ставки. Ставрополье вошло в активные регионы несмотря на общенациональный спад.

Станислав Маслаков