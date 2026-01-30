Застрявшего во льдах рыбака спасли в Веселовском районе

В Веселовском районе спасатели эвакуировали рыбака из Луганской Народной Республики, который застрял среди льда на реке Маныч во время ночной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

По данным спасателей, накануне вечером мужчина отправился рыбачить. Выйдя на лодке в темноте, мужчина оказался окружен ледяными глыбами и самостоятельно покинуть воду не смог. Положение усугублялось тем, что течение сносило рыбака к Шахаевскому лиману.

Сотрудники МЧС подняли пострадавшего на катер, а плавсредство отбуксировали к береговой линии.

Константин Соловьев