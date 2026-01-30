На Ставрополье число покупок в общепите на новогодних каникулах снизилось на 10%

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировал в Ставропольском крае средний чек в заведениях общепита на уровне 1500 руб. за период с 1 по 15 января 2026 года, пишет РБК Кавказ. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но количество покупок в кафе, ресторанах и фастфуде упало на 10%. Эксперты связывают спад с погодными аномалиями и падением реальной платежеспособности населения.

Длинные выходные и туристический поток обычно стимулируют посещения заведений, но на Ставрополье и Краснодарском крае погода сыграла обратную роль. Снежные циклоны принесли мокрый снег, гололед и морозы до -11 градусов ночью с 13 на 14 января, что нарушило транспортное сообщение. Несмотря на высокий транзитный трафик, жители и гости предпочли оставаться дома, а не рисковать дорогами. Сыграл свою роль и финансовый фактор. По данным рейтинга доходов населения по регионам России, опубликованного РИА «Новости» в 2025 году, Ставропольский край занял 81 место из 85 среди всех регионов и 5-е место среди субъектов СКФО. Низкая платежеспособность ставропольцев, вынужденных отказывать себе в услугах общепита, отчасти компенсировалась притоком отдыхающих из других регионов на время новогодних каникул.

По России средний чек в общепите тоже достиг 1500 руб. с ростом на 4%, а число транзакций увеличилось на 2%. В соседней Ростовской области чек поднялся на 7% до 1500 руб., покупки выросли на 6%. Краснодарский край показал чек 1600 руб. (+6%), но продажи сократились на 8%.

Цены в заведениях росли умеренно после инфляционного скачка 2025 года. Фастфуд на Ставрополье лидирует по обороту — 60% трат при среднем чеке 415 руб., кафе и рестораны дают 34% с чеком 1151 руб. (+24% за 2025 год). Аренда домов на каникулах стоила 22,3 тыс. руб. в сутки (+9%).

Станислав Маслаков