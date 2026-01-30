В Краснодаре и Сочи усилилась монополизация рынка новостроек

Доля пяти крупнейших застройщиков на российском рынке новостроек по итогам 2025 года сократилась до 62% против 64% годом ранее, следует из расчетов аналитиков «Циана». Снижение концентрации сопровождалось ростом конкуренции: в 22 из 40 крупных городов рынок стал более диверсифицированным, что, по оценке экспертов, оказало сдерживающее влияние на динамику цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем в одном городе на долю топ-5 девелоперов приходится 62% продаж квартир в новостройках. Наиболее высокая степень монополизации зафиксирована в Саратове, Сочи, Севастополе и Рязани, где этот показатель превышает 90%. Минимальные значения отмечены в Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске и Владивостоке — менее 40%. Уровень концентрации напрямую связан с числом работающих на рынке застройщиков: в городах с менее чем 20 активными девелоперами доля лидеров достигает в среднем 83%, при 20–40 игроках — 63%, при более чем 40 — снижается до 46%.

За год степень монополизации уменьшилась на 2 п.п. Наиболее заметное снижение отмечено в Кемерове, Иркутске, Волгограде и Челябинске, где показатель сократился на 9–16%. Концентрация снизилась также в Москве — за счет уменьшения доли сделок у второго и третьего по объему девелоперов, а также в Санкт-Петербурге, где ослабли позиции лидера рынка. Одновременно в 16 городах монополизация усилилась, прежде всего в Сочи, Самаре и Краснодаре, где рост показателя составил 7–12% на фоне сокращения числа активных застройщиков.

Рост конкуренции оказал влияние и на ценовую динамику. В городах с низкой степенью монополизации, где доля крупнейших застройщиков не превышает 40%, средний рост цен на квадратный метр за год составил около 6%. В локациях с высокой концентрацией рынка, напротив, цены выросли в среднем на 16%. По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, сокращение монополизации свидетельствует о том, что девелоперы второго эшелона смогли адаптироваться к новым условиям не хуже лидеров, а выход федеральных игроков в регионы делает рынок более диверсифицированным и ограничивает возможности для ускоренного роста цен.

Вячеслав Рыжков