Почти 500 школьников изучают сельское хозяйство в Северной Осетии

В Северной Осетии действуют 26 агроклассов в 18 образовательных учреждениях, где обучаются около 500 школьников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Проект реализуется силами специалистов Горского государственного аграрного университета, Министерства образования и науки и Министерства сельского хозяйства республики.

Помимо теоретических занятий, ученики получают практические навыки. К школьникам регулярно приезжают преподаватели из профильного университета. Ребята также посещают агропромышленные предприятия Северной Осетии, где знакомятся с производственными процессами.

«Сегодня нашей республике нужны высококвалифицированные кадры в области сельского хозяйства. Уверен, что благодаря агроклассам мы сможем заинтересовать ребят в том, чтобы в дальнейшем они связали свою профессиональную деятельность с агропромышленным комплексом»,— отметил Сергей Меняйло.

Валентина Любашенко