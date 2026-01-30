Почти 500 школьников изучают сельское хозяйство в Северной Осетии
В Северной Осетии действуют 26 агроклассов в 18 образовательных учреждениях, где обучаются около 500 школьников. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии
Проект реализуется силами специалистов Горского государственного аграрного университета, Министерства образования и науки и Министерства сельского хозяйства республики.
Помимо теоретических занятий, ученики получают практические навыки. К школьникам регулярно приезжают преподаватели из профильного университета. Ребята также посещают агропромышленные предприятия Северной Осетии, где знакомятся с производственными процессами.
«Сегодня нашей республике нужны высококвалифицированные кадры в области сельского хозяйства. Уверен, что благодаря агроклассам мы сможем заинтересовать ребят в том, чтобы в дальнейшем они связали свою профессиональную деятельность с агропромышленным комплексом»,— отметил Сергей Меняйло.