В Бахчисарае около 1,3 тысячи жителей остались без света

Из-за аварии около 1,3 тыс. жителей Бахчисарая временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымэнерго».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов.

По данным «Крымэнерго», без электричества также остались четыре населенных пункта в Симферопольском районе. Под отключение попали села Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа.

Алина Зорина

