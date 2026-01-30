В Бахчисарае около 1,3 тысячи жителей остались без света
Из-за аварии около 1,3 тыс. жителей Бахчисарая временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымэнерго».
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов.
По данным «Крымэнерго», без электричества также остались четыре населенных пункта в Симферопольском районе. Под отключение попали села Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа.