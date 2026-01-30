На Дону Россельхознадзор выявил нарушение земельного законодательства

Россельхoзнадзор выявил в Тацинском районе Ростовской области участок сельскохозяйственного назначения площадью 6,7 га, который зарос сорной растительностью из-за неиспользования владельцем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Управление Россельхoзнадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело выездную проверку земельного участка. В ходе обследования инспекторы обнаружили, что территория полностью покрыта сорняками.

Ведомство установило, что собственник не выполняет требования по улучшению и защите земель, охране почв от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Такое бездействие ухудшает качественное состояние сельскохозяйственных угодий.

По факту нарушения владельцу направят предостережение о недопустимости несоблюдения земельного законодательства. Россельхoзнадзор предложит принять меры для использования участка по целевому назначению и провести обязательные мероприятия по охране земель.

Валентина Любашенко