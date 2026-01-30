Ростов-на-Дону вошел в топ-5 по объемам жилищного строительства

Ростов-на-Дону занял пятое место в рейтинге городов России по объёмам многоквартирного строительства по итогам четвертого квартала 2025 года, сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на данные ЕРЗ.РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, в донской столице сейчас возводится 3,52 млн кв. м жилья, что составляет 2,9% от общероссийского объема. За последний квартал прирост составил почти 20 тыс. кв. м.

Лидером рейтинга остается Москва с объемом 14,7 млн кв. м., однако столица продемонстрировала снижение на 475 тыс. кв. м. Вторую позицию занимает Екатеринбург (5,8 млн кв. м), показавший максимальный рост среди топ-20 городов — более 311 тыс. кв. м.

Тройку лидеров замыкают Краснодар (5,1 млн кв. м) и Санкт-Петербург (4,8 млн кв. м). Северная столица, как и Москва, сократила объёмы строительства на 405 тыс. кв. м.

Положительную динамику также показали Пермь (прирост 56 тыс. кв. м), Астрахань (81 тыс. кв. м) и Краснодар (85 тыс. кв. м). Существенное сокращение объёмов зафиксировано в Тюмени (-480 тыс. кв. м), Новосибирске (-274 тыс. кв. м) и Воронеже (-269 тыс. кв. м).

Валентина Любашенко