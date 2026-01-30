Ростов занял 16 место по стоимости съема жилья

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Ростове-на-Дону снизилась на 9% и составила 30,7 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщили «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, донская столица заняла 16 место по стоимости съема жилья на длительный период. Лидируют в рейтинге Москва со стоимостью аренды 77,9 тыс. руб. в месяц и снижением на 8%, Санкт-Петербург — 44,7 тыс. руб. и падением на 5%, Сочи — 40 тыс. руб. с уменьшением на 9%. Краснодар показал снижение на 10%, средняя ставка составила 26,9 тыс. руб.

Наиболее заметное снижение ежемесячной арендной платы отмечено в Туле — на 14% и Липецке — на 13%. По России средняя стоимость долгосрочной аренды составила 35 тыс. руб. в месяц, что на 2% меньше показателя прошлого года.

Предложение в данном сегменте по итогам декабря выросло на 60% по сравнению с декабрем 2024 года.

Валентина Любашенко