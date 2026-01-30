Власти Дагестана увеличили финансирование детских лагерей на 4% в 2026 году

Власти Дагестана выделили 429,4 млн руб. на проведение летней оздоровительной кампании 2026 года, что на 4% превышает уровень прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Муслим Телякавов на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха детей в Махачкале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации чиновника, в 2026 году планируется работа 357 лагерей дневного пребывания, которые охватят 34 тыс. детей. Уже поступили заявки на открытие от загородных лагерей «Каскад», «Радость», «Время дела». Также планируется работа пяти лагерей, подведомственных министерству образования республики.

Господин Телякавов напомнил о результатах прошлогодней кампании: летом 2025 года в Дагестане функционировало 258 лагерей. Из них 22 загородных стационарных учреждения работали в четыре смены и 236 лагерей дневного пребывания открылись в 48 муниципалитетах. Общий охват составил более 39 тыс. детей.

«Открытие лагерей будет осуществляться при наличии всех разрешительных документов. Родители могут подавать заявления на получение путевок через многофункциональные центры или автоматизированную информационную систему «Лагеря», которая в 2025 году позволила оформлять заявки в загородные лагеря через портал госуслуг»,— пояснил вице-премьер.

Валентина Любашенко