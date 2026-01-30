«Россети Новосибирск» обеспечат электроэнергией экоград в пригороде мегаполиса

Компания «Россети Новосибирск» приступила к реализации масштабного проекта технологического присоединения к электросетям экограда «12 дворов» в пригороде областного центра. На территории комплекса, расположенного недалеко от наукограда Кольцово, появятся три десятка разноплановых зданий с жильем комфорт-класса и удобными помещениями для коммерции.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Все объекты будут обеспечены надежным электроснабжением – для этого энергетики выделят более 1,1 МВт мощности с узловой подстанции «Барышевская». Это один из основных источников электроснабжения наукограда, где недавно провели реконструкцию, что позволило увеличить ее мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА.

Кроме того, в рамках проекта будет проведена реконструкция нескольких элементов системы электроснабжения, а также проложены новые кабельно-воздушные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 1,5 км. Часть из них будет выполнена с применением бестраншейной технологии методом горизонтально направленного бурения, что минимизирует воздействие на окружающую среду и существующую инфраструктуру. В непосредственной близости к площадке компания «Россети Новосибирск» смонтирует новую двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1 250 кВА, которая обеспечит высокую надежность электроснабжения и возможность резервирования нагрузки жилого квартала. Дополнительно будут установлены два линейных разъединителя и два коммерческих прибора учета электроэнергии. На эти работы энергетики планируют направить более 13 млн рублей.

Экоград «12 дворов» займет более 18 гектаров и будет сочетать современную архитектуру в духе нового русского стиля с бережным отношением к природному ландшафту. Название отсылает к истории: когда-то на этих землях стояла небольшая деревня Кривошапкина — всего 12 дворов. Первая очередь, включающая 10- и 17-этажные дома, запланирована к сдаче в III квартале 2028 года. Дальнейшая реализация проекта предусматривает строительство школ, детских садов, поликлиник, магазинов, кафе и спортивных площадок, создавая полноценную городскую среду.

Благодаря техническим мероприятиям компании «Россети Новосибирск» электросетевая инфраструктура будет готова к моменту завершения строительства. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение всех объектов экограда и создать комфортные условия для сотен будущих жителей нового квартала.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»