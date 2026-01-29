Главные новости за 29 января. Кавказ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 36-летней жительницы селения Джалган. 28-летнего жителя Дербента Ражидина Яралиева доставляют в следственные органы.

В 2025 году правоохранители республики полностью возместили ущерб от экономических и коррупционных преступлений на 386,1 млн руб. Они зарегистрировали 422 таких преступления, почти столько же, сколько годом ранее, и обеспечили 100% возврат средств.

Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра предупреждают аграриев края о риске образования ледяной корки на посевах озимых культур. В ряде районов региона недавно прошли осадки в виде дождя при последующем падении ночных температур ниже нуля.

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Ахмеда Билалова, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции, депортации или задержания на территории России.

Иранский сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в Каспийском море в семи километрах от Махачкалинского торгового порта 29 января 2026 года.

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух жителей Дагестана, которые планировали совершить теракты на железной дороге между Махачкалой и Дербентом, а также в отношении религиозного объекта.