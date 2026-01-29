Ставропольскую организацию наказали за прием на работу бывшего госслужащего
Прокуратура Красногвардейского района Ставропольского края оштрафовала должностное лицо коммерческой организации на 20 тыс. руб. за незаконное трудоустройство бывшего сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства надзорное ведомство установило, что экс-служащий силовых структур устроился на работу в коммерческую компанию на территории Красногвардейского округа.
После заключения трудового соглашения работодатель не направил обязательное уведомление о приеме на должность бывшего госслужащего по его прежнему месту службы, что противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура возбудила административное дело против должностного лица организации по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
По итогам рассмотрения дела виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером 20 тыс. руб. Исполнение наказания контролирует прокуратура.