В Пятигорске арестовали водителя за игнорирование предписания ГАИ

Мировой суд Пятигорска арестовал на сутки 32-летнего водителя за повторное управление автомобилем с запрещенной тонировкой и неисполнение предписания полиции об устранении нарушения. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с пленочным покрытием на передних стеклах, которое значительно превышало установленную норму светопропускания. Как сообщила пресс-служба региональной ГАИ, в отношении автомобилиста ранее уже выносилось официальное требование об устранении данного нарушения, однако предписание было проигнорировано.

В связи с невыполнением законного требования полицейских и повторным правонарушением против водителя составили административный материал по двум статьям КоАП РФ: ч. 3 статьи 12.5 (управление транспортным средством с установленными на передних стеклах светопропускающими материалами, не соответствующими нормам) и ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Рассмотрев материалы дела, мировой суд вынес решение о привлечении автомобилиста к ответственности в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Валентина Любашенко