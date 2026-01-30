Симфония Стинга, комедия Добронравова и триллер со Стейтемом

В ближайшую неделю в Казани зазвучат хиты британского музыканта Стинга в симфоническом исполнении оркестра CAGMO, а фестиваль «Мирас» представит наследие татарского композитора Назиба Жиганова. В театрах зрителей ждут премьеры — лирическая комедия с Фёдором Добронравовым и остросоциальная история от «Квартета И». Любителей спорта приглашают «Ак Барс» и «Зенит» на принципиальные матчи, а ценителей культурного наследия — на выставку, посвященную классику татарской литературы Фатиху Амирхану.

Концерты

Спектакли

Выставки

Спорт

Кино

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

CAGMO

30 января в Концертном зале «Чулпан» состоится концерт, посвященный творчеству семнадцатикратного лауреата премии «Грэмми» и номинанта премии «Оскар» – британского музыканта Стинга. Оркестр CAGMO представит новую программу «Симфония Sting при свечах», где знакомые хиты зазвучат в аранжировке для саксофона, акустической гитары и струнного оркестра в сопровождении перкуссии.

«Мирас»

4 февраля в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева состоится XI Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Фестиваль посвящен 115-летию со дня рождения советского татарского композитора. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением дирижера Рината Халитова представит программу, включающую знаковые произведения музыкального классика: Симфонию №5, сюиту на татарские темы, кантату «Республика моя», а также арии из его опер «Алтынчач» и «Джалиль». В концерте примут участие солисты Сюмбель Киямова и Динар Шарафетдинов, а также хоровые коллективы Казанской консерватории и музыкальных учебных заведений города.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Ты где-то рядом»

2 февраля в КСК «УНИКС» пройдет премьера лирической комедии «Ты где-то рядом» от продюсерского центра Федора Добронравова. Спектакль рассказывает историю о том, как случай сводит вместе двух немолодых людей, давая им шанс на новые чувства. Главные роли исполняют сам Федор Добронравов и Марина Иванова. Этот проект стал воссоединением старых друзей по сцене.

«Пассажиры отложенных рейсов»

3 февраля на сцене МВЦ «Казань Экспо» состоится премьера спектакля театра «Квартет И» под названием «Пассажиры отложенных рейсов». История переносит зрителей в зал ожидания аэропорта где-то далеко от Москвы, где из-за непогоды оказываются запертыми четверо незнакомцев. За несколько часов вынужденного ожидания между ними возникают неожиданные диалоги, откровения и конфликты, раскрывающие характеры, судьбы и жизненные тупики каждого. В постановке участвуют: Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин.

Выставки

Фатих Амирхан

С 23 января по 6 апреля в Литературном музее Габдуллы Тукая проходит выставка, посвященная 140-летию со дня рождения классика татарской литературы, прозаика, драматурга и публициста Фатиха Амирхана. Экспозиция представляет мемориальные предметы из коллекции Национального музея Татарстана: личные вещи писателя, прижизненные издания, рукописи, афиши спектаклей по пьесе «Неравные», а также все рукописные тетради произведения «Хаят», включая считавшуюся утерянной вторую часть. Дополняют выставку работы татарских художников.

Спорт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ак Барс»

31 января на «Татнефть-Арена» хоккеисты «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ снова сойдутся с нижнекамским «Нефтехимиком». В предыдущей встрече с «Нефтехимиком» казанская команда потерпела поражение со счетом 0:2.

«Зенит»

31 января в Центре волейбола на ул. Мидхата Булатова казанский «Зенит» примет волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода. Матч пройдёт в рамках мужского чемпионата России по волейболу — Суперлиги. Во время прошлой встречи казанцы в напряженной пятисетовой битве одержали победу над белгородским клубом со счетом 3:2.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рай под ногами матерей»

С 5 февраля в российский прокат выходит кыргызский фильм «Рай под ногами матерей-2: Письмо матери». Это продолжение истории о дружбе Адиля, молодого человека с доброй душой и детским восприятием мира, и его девятилетнего друга Самира. Герои отправляются в долгое путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

«Убежище»

С 5 февраля в прокат выходит триллер «Убежище». Фильм рассказывает историю одинокого отшельника, живущего на отдалённом острове. Во время шторма он спасает девочку, но этот поступок оборачивается бедой — ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого герой пытался скрыться много лет, настигает его. В главных ролях — Джейсон Стэтем, Билл Найи, Наоми Аки и Харриет Уолтер.

Влас Северин