Главные новости за 29 января: Новороссийск

Утром 29 января на улице Видова в Новороссийске произошло ДТП, в результате которого погиб 43-летний водитель. Двое его пассажиров, супруга и несовершеннолетний ребенок, были доставлены в больницу.

Для проведения патриотической акции «Бескозырка» в Новороссийске ограничат движение транспорта.

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции компании «Актуальные инвестиции», которая владеет двумя цементными заводами в Новороссийске. Речь идет об ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод».

Депутаты Анапы продлили отсрочку по уплате туристического налога для санаторно-курортного бизнеса до конца июня 2026 года.

Предпринимателю запретили использовать название «Натали» для гостиницы в Абрау-Дюрсо по решению Арбитражного суда Краснодарского края.

Власти Новороссийска утвердили план по оптимизации бюджетных расходов на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Двое жителей Анапского района пойдут под суд за государственную измену и диверсию. Они осуществили три поджога между железнодорожными станциями Анапа—Гостагаевская и подожгли релейный шкаф в Горном под Новороссийском.