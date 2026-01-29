Купонный расход

Прикамские инвесторы продолжают обращаться с исками о взыскании убытков к международному депозитарию Euroclear. Гендиректор фармпроизводителя АО «Медисорб» Юрий Фотеев направил ему иск на сумму свыше 21,7 млн руб. (стоимость заблокированных из-за санкций ценных бумаг и неполученного купонного дохода с них). Иск господин Фотеев направил как частное лицо. Ранее судебные претензии к бельгийскому Euroclear выдвинул ИП Игорь Колесников, который взыскивает убытки в размере 7,1 млн руб. Из-за блокировки российских активов в Европе в российские суды к Euroclear направлено около 140 исков. Эксперты не исключают, что к таким спорам может быть привлечена прокуратура, поскольку спор связан с санкциями, а ответчик — из недружественной страны.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ



Иск физического лица Юрия Фотеева зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 19 января. Как следует из принятого к производству заявления, гос­подин Фотеев требует взыскать с зарегистрированного в Брюсселе Euroclear Bank в общей сложности более 21,7 млн руб. Речь идет о взыскании убытков в виде стоимости заблокированных ценных бумаг на сумму более 18,66 млн руб., а также более 3 млн руб. купонного дохода, получение которого тоже заблокировано. В качестве третьего лица по делу привлечено воронежское ООО «Инвестиции и оплата». Рассмотрение дела начнется 3 марта. По данным «Ъ-Прикамье», ООО «Инвестиции и оплата» производит брокерское и депозитарное обслуживание истца.

Как говорят собеседники, господин Фотеев приобрел ценные бумаги, которые учитывались в Euroclear, в России их учет производит АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). После начала боевых действий на Украине постановлением Совета ЕС счета НРД в Euroclear были заблокированы. В результате Юрий Фотеев фактически утратил возможность владеть и распоряжаться принадлежащими ему ценными бумагами, а также получать купонный доход по облигациям. Таким образом, ему был нанесен убыток на указанные в исковых требованиях суммы. Поведение ответчика господин Фотеев считает противоправным.

Юрий Фотеев с 2020 года возглавляет ООО «Медисорб Групп», которое управляет несколькими обществами, работающими в сфере фармацевтической промышленности. На этом рынке «Медисорб» представлен с 1993 года. Предприятия группы производят аналоги известных лекарств (дженерики). Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Выручка группы от продаж в 2024 году составила 108,6 млн руб. Бенефициаром общества является Владимир Фотеев.

Отметим, что ранее иск к Euroclear в Арбитражный суд Пермского края направил пермский индивидуальный предприниматель Игорь Колесников. Он требует с иностранного ответчика 7,1 млн руб. Как и гос­подин Фотеев, бизнесмен приобрел через российского брокера акции иностранной компании, депозитарием которых является Euroclear. После ограничения операций с ними гос­подин Колес­ников вынужден был перевести их в депозитарий Россельхозбанка и продать со значительным дисконтом.

В ходе процесса представители Euroclear настаивали, что производство по делу должно быть прекращено, поскольку спор относится к компетенции судов Бельгии. Кроме того, они пытались добиться изменения подсудности дела и его передачи в Арбитражный суд Москвы. В удовлетворении обоих ходатайств было отказано.

Всего в арбитражных судах России зарегистрировано около 140 исков, ответчиком по которым выступает Euroclear. В декабре прошлого года иск на самую крупную сумму в суд направил Центробанк, требования регулятора составляют 18,2 трлн руб. В эту сумму вошли заблокированные средства Банка России, упущенная выгода, а также стоимость ценных бумаг. Рассмотрение иска началось в январе текущего года в закрытом режиме.

В качестве истцов по требованиям к Euroclear выступает несколько десятков физических лиц, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Комментируя этот факт, экс­перты отмечают, что дела, связанные с санкциями иностранных государств, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов. По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, это закреп­лено в ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ. «Речь идет о спорах как с участием подсанкционных лиц, так и о спорах, где основанием иска являются санкции, независимо от статуса лица. То есть в арбитражный суд могут обращаться физические лица без статуса ИП. Верховный суд РФ подтвердил, что „санкционный“ характер спора является приоритетным критерием для определения подсудности, исключая такие дела из ведения судов общей юрисдикции»,— отметил эксперт.

Также господин Денисов указал, что в такие дела на любой стадии может вступать и прокуратура. Представитель надзорного органа вправе участвовать в спорах, связанных с санкциями, а также если ответчик — из недружественной страны. «Такое участие обосновывается необходимостью защиты публичных интересов и обеспечения законности в условиях экономического противостояния»,— объяснил юрист.

Управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что в данном случае препятствий для рассмотрения иска арбитражным судом не имеется. «Относительно привлечения прокуратуры в споры с компаниями из недружественных стран следует отметить, что российские арбитражные суды все чаще привлекают надзорный орган в такие процессы. При этом необязательно, чтобы об этом ходатайствовала прокуратура. Известны случаи, когда такое ходатайство подавала одна из сторон, а суд его удовлетворял»,— рассказал господин Варшавский.

