Двум жителям Анапского района утвердили обвинение в госизмене и диверсии
Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение двум жителям Анапского района, совершившим диверсию и государственную измену, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, с 29 апреля по 30 сентября 2024 года двое жителей Анапского района осуществили три поджога между железнодорожными станциями «Анапа-Гостагаевская» и подожгли релейный шкаф сигнальной установки в Горном Новороссийского района. Правоохранительные органы установили, что 24-летний и 26-летний мужчины выполняли действия за вознаграждение по заказу представителя со стороны Украины.
Оплату за содеянное жители Анапского района получили в крипто-валюте, произвели конвертацию и вывели деньги на банковские счета рублями.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.