Суд в КБР взыскал с ОАО «РЖД» 2,4 млн рублей в пользу семьи погибшего

В Кабардино-Балкарии суд взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда в размере 2,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прокуратуру с заявлением обратилась жительница Нальчика. В сентябре 2025 года ее супруг погиб при переходе через железнодорожные пути.

Чтобы защитить права заявительницы и ее шестерых несовершеннолетних детей, прокурор обратился в суд с иском. Ответчиками стали ОАО «РЖД» (как владелец источника повышенной опасности) и страховая организация. Требования к последней — компенсация морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения взято на контроль.

Мария Хоперская