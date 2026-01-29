В Анапе не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами

За неделю с 23 по 29 января в Темрюкском районе и Анапе не было зафиксировано новых выбросов мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Благоприятные результаты продемонстрировали ежедневные мониторинги береговых линий в Анапском и Темрюкском районах. По данным оперативного штаба, под контролем находится и состояние защитного вала на побережье Анапы, который был создан с целью ограждения пляжей от выбросов мусора в период штормов. На объекте силами отряда «Кубань-СПАС» устанавливаются сети, смытые во время непогоды.

София Моисеенко