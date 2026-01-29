На Ставрополье прокуратура пытается взыскать с полицейского незаконное обогащение

Прокуратура Левокумского района обратилась в Буденновский городской суд с требованием взыскать с подполковника полиции 1,9 млн руб., законное происхождение которых не удалось установить. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Согласно исковому заявлению, в 2024 году подполковнику полиции, работавшему заместителем начальника ОМВД России по Левокумскому району, предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Проверка показала несоответствие доходов и поступлений на счета полицейского. Так, за период с 2021 по 2023 год его официальный заработок составил чуть более 3 млн руб. При этом только в 2023 году на банковские счета правоохранителя поступило более 4,8 млн руб. Таким образом, средства на карте и восьми счетах остались неустановленными.

Прокуратура просит суд изъять спорную сумму в пользу государства и наложить арест на имущество ответчика.

Константин Соловьев