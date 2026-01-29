Власти Новороссийска оптимизируют бюджетные расходы в 2026 году

Администрация Новороссийска утвердила план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, бюджетные расходы будут оптимизироваться путем исполнения ряда мероприятий в городских управлениях и муниципальных учреждениях. Так, в приложении к постановлению указывается, что в 2026 году управлению архитектуры и градостроительства поручено экономить бюджетные средства по результатам проверки обоснованности начальной максимальной цены контракта, экономить при закупках за счет проведения конкурсных процедур и на фонде оплаты труда. Дополнительные доходы управление получит за счет оказания платных услуг. Подобные требования утвердили для всех управлений, МАУ и МБУ, подконтрольных администрации.

Среди задач по оптимизации расходов городского бюджета в 2026 году выделили обеспечение денежных средств из казны в первоочередном порядке на завершение строительства (реконструкцию) объектов капитального строительства в рамках формирования городской муниципальной программы. Оптимизация расходов будет направлена на реализацию мероприятий, направленных на сокращение расходов на материальные затраты для обеспечения деятельности муниципальной власти.

Управлению кадровой политики Новороссийска поручили утвердить систему критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений в целях установления стимулирующих выплат. Финансовое управление обязано усовершенствовать процедуры планирования и исполнения бюджета Новороссийска, повысить качество управления муниципальными финансами с учетом соблюдения принципов бюджетной системы.

В конце прошлого года депутаты городской думы Новороссийска утвердили бюджет муниципалитета на 2026 год, по проекту он должен составить 22,067 млрд руб.

София Моисеенко