Ставрополье получит первый собственный урожай бананов в 2027 году

Ставропольский край готовится к строительству двух тепличных комплексов по выращиванию бананов общей площадью 300 тыс. квадратных метров. Глава Невинномысска Михаил Миненков заявил в интервью РИЦ «ТАСС Кавказ», что работы начнутся в феврале–марте 2026 года после выдачи разрешений. Федеральный бюджет выделил значительные средства на этот проект, инвестор «ПлодоВитта» уже обеспечил все технические условия: власти предоставили участок, подключили свет, газ и воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Миненков сделал это заявление на Дне ВЭБ.РФ и институтов развития в СКФО в Пятигорске 28 января 2026 года. Комплексы вместят 84 тыс. кустов бананов, что позволит собрать первый урожай уже в 2027 году. Ранее губернатор Владимир Владимиров говорил о запуске первой очереди в 2027 году с выходом на мощность 1400 тонн плодов ежегодно при инвестициях 3 млрд руб.

В феврале 2025 года власти анонсировали первую очередь на 15,6 гектара с урожаем в мае 2026 года. Тогда инвестиции оценивали в 1,4 млрд руб., с акцентом на бананы (15 гектаров), фисташки и миндаль на открытом грунте. К июню 2025 года «ПлодоВитта» стала резидентом ТОСЭР «Невинномысск», проект вырос до 37,8 гектара с 21,5 тыс. тонн бананов в год и 57 рабочими местами, выход на полную мощность — к 2031 году.

Губернатор поручил подвести инфраструктуру: электросети, газ, воду и дороги для логистики. Проект снизит импортозависимость Ставрополья от тропических фруктов, создаст десятки рабочих мест и использует сорт «Анамур» для закрытого грунта.

Инвесторы уже применили аналогичные теплицы в Казахстане, что гарантирует успех. Михаил Миненков подчеркнул: правительство РФ доработает финансирование к весне. Это укрепит агропромышленный комплекс края, где тепличное хозяйство растет на фоне господдержки.

Станислав Маслаков