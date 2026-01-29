Ставропольский центр предпринимательства привлек 70 млн рублей в стартапы

Центр развития технологического предпринимательства Ставропольского края собрал более 70 млн руб. инвестиций для местных стартапов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Губернатор Владимир Владимиров поручил создать эту структуру как первый подобный хаб на Северном Кавказе — она заработала в марте 2024 года на базе Фонда содействия инновационному развитию края при поддержке министерства экономического развития. Специалисты центра упаковывают бизнес-идеи изобретателей: разрабатывают маркетинговые стратегии, финансовые модели, инвестпредложения и дорожные карты проектов, помогают подавать заявки на гранты и находить спонсоров.

Министр экономического развития региона Антон Доронин подтвердил этот успех: центр поддержал 13 стартапов жителей края в сферах АПК, здравоохранения и IT, обработав свыше 70 заявок за год работы. Руководитель центра Андрей Репин подчеркивает, что эксперты с бизнес-опытом усилили сопровождение — до конца 2024 года они планировали помочь минимум 10 проектам, но реально охватили больше, а к 2028 году число стартапов вырастет до 54, а зарегистрированных предпринимателей — до 68. Инвесторы увидели потенциал в уникальных разработках ставропольцев, спрос на которые взлетел на фоне общероссийского импортозамещения — центр формирует экосистему из ученых, бизнеса, властей и капитала.

Краевые власти дополняют поддержку: Региональный фонд микрофинансирования выдает льготные займы «IT-развитие» для инноваций. Регион предлагает готовые площадки, налоговые льготы и инфраструктуру, что делает бизнес здесь выгодным — новые производства создают рабочие места и наполняют бюджет.

Станислав Маслаков