По требованию УФАС перевозчики в Нальчике снизили плату за проезд

Несколько компаний-перевозчиков в Нальчике снизили плату за проезд по требованию УФАС Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В необоснованно завышенных тарифах уличили компании Союз-Транс», «Лекс-Транс», «Ралли-Спорт» и «Маршрут 19А». Им направили предписания с требованием привести оплату в соответствие с инфляцией и рентабельностью.

Ведомство проинформировало прокуратуру о возможных нарушениях.

Мария Хоперская

