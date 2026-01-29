По требованию УФАС перевозчики в Нальчике снизили плату за проезд

Несколько компаний-перевозчиков в Нальчике снизили плату за проезд по требованию УФАС Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В необоснованно завышенных тарифах уличили компании Союз-Транс», «Лекс-Транс», «Ралли-Спорт» и «Маршрут 19А». Им направили предписания с требованием привести оплату в соответствие с инфляцией и рентабельностью.

Ведомство проинформировало прокуратуру о возможных нарушениях.

Мария Хоперская