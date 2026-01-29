В Новороссийске произошла вторая за день утечка на теплосетях

Список адресов, оставшихся без отопления и горячей воды в Новороссийске, увеличился из-за утечки на улице Коммунистической. Об отключении теплоснабжения и ГВС сообщили в местном филиале АО «АТЭК».

В связи с утечкой на тепловых сетях подачу горячего водоснабжения и отопления приостановили в некоторых домах на Видова, Губернского, Кутузовской, Революции 1905 года, Рубина, Конституции, Новороссийской Республики и по другим адресам в Центральном внутригородском районе. Горячая вода и теплоснабжение также отсутствует в поликлинике №1, поликлинике моряков и стоматологической поликлинике №1, в детском саду №56, в гимназиях №1 и №20.

Специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы ориентировочно до 22:00. Одновременно с этим ремонтные мероприятия осуществляются на улице Карамзина, где ранее была зафиксирована утечка. Без горячей воды и отопления находятся более 40 домов в Новороссийске в районе улиц Алексеева, Глухова, Дзержинского, Ленина и на других улицах.

София Моисеенко