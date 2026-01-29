Комедия с Александром Реввой, «Барбоскины» и джаз

В последние выходные января и первый день февраля в Новороссийске пройдет ряд мероприятий, которые можно посетить всей семьей. В кинотеатрах покажут новые фильмы, а театральные спектакли погрузят зрителей в историю.

Какой концерт посетить

31 января в 18:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет концерт «Не оркестр», на котором гости смогут погрузиться в мир джаза и блюза. Музыканты-солисты сыграют хиты и новые произведения.

Стоимость билета — 700 руб. (6+)

На что сходить в театр

30 января в 13:00 в городском театре Новороссийска состоится музыкальный спектакль-драма «Страницы памяти». Постановка основывается на письмах, военных сводках и воспоминаниях малоземельцев отряда Цезаря Куникова. Это ожившие истории героев, которые участвовали в обороне «Малой Земли» продолжительностью 225 дней.

Стоимость билета — 700 руб. (12+)

1 февраля в 12:00 в новороссийском гортеатре пройдет шоу «Барбоскины: цирк» с участием известных и любимых героев мультфильма. Ростовые куклы семьи Барбоскиных расскажут о новом приключении — на этот раз персонажи погрузятся в цирковое искусство.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

Что посмотреть в кино

В эти выходные в кинотеатрах Новороссийска покажут фильм «Комментируй это» с Александром Петровым и Юлией Хлыниной. Кинолента повествует о супружеской паре, оказавшейся на грани развода. Герои Иван и Катя отправляются на семейную терапию с Комментатором, который будет проговаривать все их мысли и чувства в течение месяца совместной жизни.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

В прокат вышел новый мультфильм «Чарли Чудо-пес», который можно посмотреть всей семьей. Главный герой, пес Чарли, переживает похищение инопланетянами и обретает суперспособности. Чарли должен будет остановить злого кота Пудинга, намеревающегося завоевать мир.

Стоимость билета — 300 руб. (6+).

Еще одна достойная внимания киноновинка — фильм «Золотой клуб». В центре сюжета — легендарный спартаковец Никита Симонян, который вступает на должность тренера команды «Арарат» из Еревана. Симонян нацеливается на «золотой дубль», медаль чемпионата и победу в Кубке СССР, но команда не принимает нового тренера. В главных ролях Егор Бероев, Ксения Алферова и Софья Донианц.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

Также жители и гости города-героя могут посмотреть комедию «Папа может» с Александром Реввой в главной роли. Это история о многодетном отце и муже, который остается один с четырьмя детьми и собакой на время отпуска жены на Мальдивах. Он погружается с головой в семейные заботы и осознает, что к таким сложностям не подготовлен.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

