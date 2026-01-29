ПСБ: более 1,5 тысячи участников СВО бесплатно обучили навыкам предпринимательства

В Пятигорске в рамках форума «Возможности для защитников Отечества» обсудили новые возможности интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь, расширение федеральных и региональных мер поддержки военнослужащих и членов их семей, в частности запуск отдельного вида соцконтракта.

Фото: пресс-служба ПСБ

Вице-президент, управляющий Ставропольским филиалом ПСБ Наталья Формина рассказала о программе «Новое звание – предприниматель». Она помогает ветеранам СВО и их семьям развить предпринимательские способности, определиться с нишей для самореализации и начать свой собственный путь в бизнесе. У обучающихся также есть возможность присоединиться к ведущим бизнес-сообществам страны, чтобы начинающие предприниматели смогли глубже окунуться в деловую среду и прокачать свои компетенции.

Программа была запущена ПСБ совместно с Министерством экономического развития России в мае прошлого года на полях КИФ-2025.

«Уже сейчас мы можем говорить, что этот проект состоялся и востребован у ветеранов боевых действий и членов их семей. С июня по декабрь 2025 года было принято более 1,5 тысячи заявок на участие», – отметила Наталья Формина.

В дискуссии форума приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных институтов, финансовых организаций, а также участники СВО. Организатором форума выступил аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.