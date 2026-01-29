Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 40 домов в Новороссийске остались без отопления и горячей воды

На центральном тепловом пункте на улице Глухова в Новороссийске зафиксировали утечку теплоносителя. В связи с этим по ряду адресов приостановили подачу теплоснабжения и горячей воды, о чем уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте утечки работает бригада специалистов. В настоящее время подача горячей воды и отопления ограничена по следующим адресам:

  • ул. Алексеева, 25, 29, 50, 52, 54
  • ул. Глухова, 3, 6, 8
  • ул. Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140
  • ул. Карамзина, 2/8, 6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45
  • ул. Рыжова, 30
  • пр. Ленина, 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19, 21
  • ул. Черняховского, 17, 19, 21
  • ул. Чехова, 20
  • ул. Снайпера Рубахо, 23

Без отопления и ГВС также находятся детские сады №45 и №70. По данным АО «АТЭК», восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 20:00.

София Моисеенко

Новости компаний Все