Более 40 домов в Новороссийске остались без отопления и горячей воды

На центральном тепловом пункте на улице Глухова в Новороссийске зафиксировали утечку теплоносителя. В связи с этим по ряду адресов приостановили подачу теплоснабжения и горячей воды, о чем уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте утечки работает бригада специалистов. В настоящее время подача горячей воды и отопления ограничена по следующим адресам:

ул. Алексеева, 25, 29, 50, 52, 54

ул. Глухова, 3, 6, 8

ул. Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140

ул. Карамзина, 2/8, 6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45

ул. Рыжова, 30

пр. Ленина, 9А, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19, 21

ул. Черняховского, 17, 19, 21

ул. Чехова, 20

ул. Снайпера Рубахо, 23

Без отопления и ГВС также находятся детские сады №45 и №70. По данным АО «АТЭК», восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 20:00.

София Моисеенко