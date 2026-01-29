Ставропольский край по итогам 2025 года вошел в топ-3 по агрострахованию

Национальный союз агростраховщиков (НСА) подвел итоги страхования посевов под урожай 2025 года, и Ставропольский край занял третье место в России по площади застрахованных земель — 983 тыс. га, или 33% от всех посевных площадей.

Ростовская область лидирует с 1,1 млн га (25%), Краснодарский край следует за ней с 1 млн га (27%), а в пятерку также вошли Омская область (964 тыс. га, 35%) и Татарстан (799 тыс. га, 31%). Президент НСА Корней Биждов отметил лидеров по охвату: Забайкальский край застраховал 77% посевов (103 тыс. га), Приморский — 42% (177 тыс. га), Томская область — 41% (115 тыс. га), Красноярский край — 39% (539 тыс. га), Липецкая область — 36% (493 тыс. га).

Сельхозпроизводители России заключили договоры с господдержкой на 14,5 млн га в 70 регионах, из них 59% (8,5 млн га) защитили по мультирисковой программе, которая компенсирует убытки каждому хозяйству после уборки независимо от ЧС. Остальные 6 млн га покрыли полисами по программе «ЧС» с упрощенным возмещением за каждый погибший гектар. В Ставропольском крае аграрии застраховали 936 тыс. га с господдержкой (более 30%), на субсидии потратили 807,9 млн руб., а с 2020 по 2025 год объемы выросли вчетверо, доля малых ферм увеличилась на 37%. Летом край собрал рекордный урожай зерновых — свыше 10 млн т при 44,2 ц/га.

Аграрии Юга и Северного Кавказа застраховали 4,3 млн га: 3,2 млн га в ЮФО и 1,1 млн га в СКФО, где Ставрополье выделяется 35% охвата при низких показателях в других республиках СКФО (менее 10%). Ранние данные НСА от августа подтвердили лидерство края с 1,05 млн га (887 тыс. га озимых, 165 тыс. га яровых; 615 тыс. га по мультириску, 437 тыс. га по «ЧС»), хотя итоговые цифры скорректировали вниз. Это укрепляет устойчивость ставропольских фермеров перед рисками засухи и ЧС в южных широтах.

Станислав Маслаков