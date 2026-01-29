Отсрочку по туристическому налогу в Анапе продлили на полгода

Депутаты городского совета Анапы продлили действие ограничений по туристическому налогу включительно до 30 июня текущего года. Об этом заявили в пресс-службе администрации города-курорта.

Как сообщили в мэрии Анапы, решение о приостановке действия турналога депутаты приняли единогласно на седьмой сессии совета. Туристический налог отменяется на территории Анапы с 1 января по 30 июня. Соответствующие меры принимаются для поддержки санаторно-курортного бизнеса, пострадавшего от последствий ЧС с разливом нефтепродуктов в декабре 2024 года.

Ограничительные меры по взиманию туристического налога действовали в Анапе с 1 января по 31 декабря 2025 года. 13 мая с предложением о временной отмене туристического сбора в Анапском и Темрюкском районах выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

София Моисеенко