Банк Уралсиб поздравил Кубанский институт профессионального образования с юбилеем

22 января сотрудники Банка Уралсиб приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Кубанского института профессионального образования. Уралсиб является его социальным партнером и плодотворно сотрудничает с институтом в сфере практик и стажировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

«Активное сотрудничество бизнеса и учебных заведений позволяет не только закреплять полученные знания на практике, но и формирует навыки работы в коллективе и дает понимание особенностей выбранного направления. За последние два года практику на базе Филиала "Южный" прошли более 70 студентов направления "Банковское дело" Кубанского института профессионального образования. Приятно, что наша совместная работа дает возможность студентам Краснодарского края начать свою трудовую деятельности именно в Уралсибе»,— подчеркнула Ирина Зуй, Исполнительный директор Макрорегиона Юг.

Помимо прохождения практики, в Банке Уралсиб реализуется программа «Уралсиб.Ускорение». Стажировки в банке доступны круглогодично и предоставляют возможность приобрести опыт работы не только в финансовой сфере, но и в других областях.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»