Раскрываемость тяжких преступлений в Анапе составила 100% в 2025 году

По итогам 2025 года в Анапе раскрыли 100% тяжких преступлений. Статистику озвучили на заседании городского совета с представителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Начальник ОМВД Анапы Андрей Платонов заявил, что полиция города сохранила положительные тенденции работы в 2025 году в направлении обеспечения безопасности жителей и гостей курорта. За прошедший год на территории муниципалитета зарегистрировали около 60 тыс. сообщений о происшествиях и правонарушениях, при этом, рост преступности не увеличился.

В 2025 году в Анапе снизилось количество краж, разбойных нападений, грабежей и других видов преступлений. Раскрываемость тяжких преступлений против личности, таких, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, ДТП со смертельным исходом, за 12 месяцев составила 100%.

София Моисеенко