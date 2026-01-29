На Дону будут судить банду мошенников за хищение 8 млн рублей

Трех жителей Азовского района, включая несовершеннолетнего, обвинили в мошенничестве на 8 млн руб. (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Участники банды, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, забирали у жертв наличные, чтобы зачислить на «безопасные счета». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

С апреля по июнь 2025 года преступной группе удалось похитить деньги у четырех жителей области на сумму более 8 млн руб. Оперативники задержали злоумышленников при попытке забрать у жертв еще 9 млн руб.

В свою преступную схему фигуранты вовлекли неустановленных лиц, распределив между собой роли для хищения денежных средств у жителей региона.

«Неустановленные соучастники по телефону связывались с жителями Ростовской области, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали ложную информацию о якобы готовящемся хищении денег с их банковских счетов. После этого злоумышленники требовали от потерпевших снять наличные средства и передать их якобы инкассаторам банка для зачисления на безопасный счет»,— пояснили в ведомстве.

Двое фигурантов, выполняя роли инкассаторов, получали от потерпевших крупные суммы денег для последующей передачи организаторам. Еще один обвиняемый играл роль водителя, обеспечивая перемещение соучастников.

В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.

В отношении неустановленных лиц, принимавших участие в мошеннической схеме, расследование продолжается.

Наталья Белоштейн