Плавучий док «Владимир Емельянов» отправят из Астрахани в Петербург в июне

Гигантский плавучий док «Владимир Емельянов» отправят из Астрахани на «Северную верфь» в Санкт-Петербург в июне 2026 года. Строительство завершает Южный центр судостроения и судоремонта ОСК. Петербургская верфь-интегратор встроит готовую конструкцию осенью 2027 года, сообщает издание «Арбуз» со ссылкой на гендиректора ЮЦСС Сергея Карачкова.

«Начало спуска на воду и отправки конструкций на территорию «Северной верфи» запланировано на июнь этого года. Далее транспортируемые блоки будут вовлечены в укрупнительную сборку общего корпуса плавучего дока на верфи-интеграторе в Санкт-Петербурге», — отметил господин Карачков. Все строительно-монтажные, достроечные и пусконаладочные работы пройдут в 2027 году.

Строительство плавдока «Владимир Емельянов» в Астраханской области стартовало в декабре 2023 года, это стало одним из крупнейших заказов в истории астраханских судостроителей.

Плавучий док проекта 24012 предназначен для спуска на воду и подъема кораблей и объемных морских сооружений размером до 25048 м и массой до 25 тыс. тонн. Он будет использоваться для доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части судов. Строительство ведется по методу распределенной верфи на площадках АСПО и «Красные Баррикады». На данный момент сформировано 8 из 11 блоков, составляющих единую конструкцию дока.

АО «ЮЦСС» зарегистрировано 23 января 2013 года в г. Нариманове по ул. Береговой, 3. Компания работает в сфере судостроения. Генеральным директором с 28 марта 2024 года является Сергей Карачков. Уставный капитал составил 1,5 млрд руб. Выигран один тендер на 53 млн руб.

Марина Окорокова