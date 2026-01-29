Мельница Гулиева в Ставрополье может получить статус памятника в 2026 году

Управление по охране культурного наследия Ставропольского края заказало экспертизу мельницы Гулиева для подтверждения ее статуса памятника и включения в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила глава ведомства Анна Конева на пресс-конференции.

Вопрос о судьбе исторического здания поднял куратор проекта «Том Сойер Фест» Иван Самохвалов. Он выразил беспокойство по поводу активной застройки жилого комплекса вокруг мельницы и возможного отказа девелопера от восстановления объекта после завершения строительных работ.

Конева пояснила, что в настоящее время управление может обязать собственника выполнить только первоочередные мероприятия для предотвращения разрушения здания во время возведения окружающих строений. Она напомнила о существующих ограничениях при реставрации памятников культуры, которые регламентируются федеральным законодательством и распространяются как на само строение, так и на прилегающие охранные зоны.

Мельница получила статус выявленного культурного объекта в 2022 году. После завершения экспертизы и возможного включения в реестр начнётся процесс реставрации памятника.

Валентина Любашенко