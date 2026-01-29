Активы двух цементных заводов в Новороссийске арестованы по решению суда

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции компании «Актуальные инвестиции», которая контролирует два крупных предприятия в Новороссийске — «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод». Арест распространяется на все движимое и недвижимое имущество компаний группы, за исключением произведенной продукции, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечительные меры приняты в рамках иска Генпрокуратуры к АО «Актуальные инвестиции» и кипрским компаниям Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited. В иске, поданном 27 января 2026 года, надзорное ведомство требует взыскать оба цементных завода в доход государства.

Третьими лицами по делу выступают Росимущество, ФАС, АО «Газметаллпроект», несколько компаний группы и физических лиц, включая Льва Кветного и Надежду Анисимову. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

Суд запретил регистрационные действия с транспортными средствами компаний, а капитанам морских портов — аналогичные операции с недвижимым и движимым имуществом, включая суда.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем акций двух заводов является АО «Актуальные инвестиции». При этом АО «Газметаллпроект» имеет право действовать от имени ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» без доверенности.

ОАО «Новоросцемент», основанное в 1882 году, выпускает свыше 4,3 млн т цемента ежегодно и объединяет два завода. «Верхнебаканский цементный завод» производит 2,1 млн т в год и входит в число крупнейших изготовителей цемента в Южном федеральном округе.

Алина Зорина