Кубань заняла третье место в рейтинге регионов по покупкам недвижимости в Москве

Краснодарский край по итогам 2025 года занял третье место в рейтинге регионов по числу покупок жилой недвижимости в Москве, уступив Московской области и Санкт-Петербургу. Как сообщили в столичном управлении Росреестра, перестановки в рейтинге произошли на фоне резкого снижения интереса иногородних покупателей к московскому жилью — за год он сократился на 41,4%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество заявлений от жителей регионов на регистрацию прав на столичную недвижимость, поданных по экстерриториальному принципу, уменьшилось с 58,7 тыс. в 2024 году до 34,4 тыс. в 2025-м. Снижение активности совпало с общим спадом ипотечного кредитования: на рынке новостроек Москвы число договоров долевого участия с привлечением ипотеки сократилось на 2,2%.

Из десятки крупнейших регионов-покупателей выбыли Нижегородская, Волгоградская и Самарская области. При этом рост интереса к московской недвижимости, помимо Краснодарского края, продемонстрировали Воронежская, Ярославская, Саратовская и Тульская области, а также Татарстан и Башкортостан. Тульская область поднялась в рейтинге на три позиции, Татарстан — на одну.

Снизилась и активность самих москвичей на региональных рынках жилья: число сделок сократилось на 14,2% — с 173,1 тыс. в 2024 году до 148,4 тыс. в 2025 году. Санкт-Петербург выбыл из числа наиболее популярных направлений у столичных покупателей, уступив место Смоленской области.

Вячеслав Рыжков