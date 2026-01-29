В Дагестане суд рассмотрит дело о гибели ребенка из-за падения футбольных ворот

Ногайский районный суд Дагестана рассмотрит уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении директора МКУ «Отдел капитального строительства». По версии обвинения из-за его бедствия погиб 6-летний ребенок во время падения футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Следствие установило, что обвиняемый не принял меры по приведению установленных на площадке ворот для мини-футбола в состояние, обеспечивающее их безопасную эксплуатацию.

Это привело к тому, что в июле 2025 года во время игры футбольные ворота опрокинулись на ребенка. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Наталья Белоштейн